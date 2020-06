Come ben sappiamo dallo scorso 1 giugno 2020 IMMUNI è disponibile al download, ovvero l’applicazione sviluppata dall’azienda italiana Bending Spoons e fortemente voluta dal Governo italiano. Dal suo lancio su App Store e Google Play Store, IMMUNI è già stata scaricata più di 500 mila volte.

Infatti, come viene sottolineato dalla ministra per l’Innovazione Paola Pisano, “i cittadini ne hanno capito l’importanza e l’utilità. Ad oggi siamo il primo grande Paese d’Europa ed uno dei primi al mondo a usare una tecnologia simile per il contrasto del virus“. Come ricorda la ministra, e come abbiamo più volte sottolineato all’interno del video che trovate linkato in calce alla news, l’applicazione IMMUNI è stata sviluppata tutelando l’identità dei cittadini che non viene mai e in nessun caso registrata, salvata e condivisa.

L’alto valore di download è facilmente individuabile tramite il contatore presente sulla pagina di download su Google Play Store – lo store digitale di Apple non offre un contatore visibile all’esterno, ma lo è solo per gli sviluppatori. Ricordiamo inoltre che, a partire dal prossimo 8 giugno 2020, l’applicazione IMMUNI inizierà ad essere testata in 4 regioni italiane: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

Prima di lasciarvi andare a guardare il video che trovate linkato in calce alla news, vi ricordiamo che non esiste alcun obbligo di scaricare l’app IMMUNI. Certo è che, se volete aiutare il Sistema Sanitario Nazionale a combattere l’epidemia, installandola darete un contributo reale e tangibile per proteggere la vostra comunità e le persone a cui tenete.

