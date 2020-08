Huawei non è solo uno dei maggiori player all’interno del mercato mobile, ma rappresenta una delle più importanti aziende anche per quanto riguarda i router. In queste ore il colosso cinese presenta Huawei WiFi AX3, un router dall’aspetto estremamente minimal con supporto alla rete Wi-Fi 6 Plus.

Design e specifiche Huawei WiFi AX3

Dicevamo aspetto decisamente minimal: ebbene, Huawei WiFi AX3 si presenta come un comune router Wi-Fi con quattro antenne posteriori ed una scocca in plastica bianca. Il dispositivo può contare sulla presenza del processore proprietario Gigahome e del chipset Gigahome Wi-Fi 6. Nonostante venga indicato come “router Wi-Fi 6”, in realtà Huawei ha adottato una soluzione multi chip in grado di offrire una connessione Wi-Fi 6 Plus.

Essa assicura una larghezza di banda fino a 160 MHz con possibilità di frammentazione automatica dei pacchetti in modo da stabilizzare la larghezza di banda a 2 MHz. Come ogni dispositivo Huawei, anche il router Huawei WiFi AX3 abbraccia la tecnologia Huawei Share tramite cui gli utenti Android possono connettersi alla rete Wi-Fi semplicemente avvicinando il proprio smartphone e attivando il modulo NFC.

La versione quad-core di Huawei WiFi AX3 può contare su esclusive misure di sicurezza offerte da Huawei HomeSecTM, che conferiscono al prodotto la certificazione EAL5 (Evaluation Assurance Level-5) per una connessione stabile e sicura.

Scheda tecnica Huawei WiFi AX3

processore quad-core Gigahome da 1.4 GHz oppure processore dual-core Gigahome da 1.2 GHz;

256 MB di RAM e 128 MB di storage per il modello quad-core, 128 MB di RAM e 128 MB di storage per il modello dual-core;

1 porta WAN Ethernet 10/100/1000 Mbps;

3 porte LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps;

pulsante di accoppiamento e di reset;

4 antenne esterne ad alte prestazioni;

standard 802.11 ax/ac/n/a 2*2 e 802.11 ax/n/b/g 2*2 MU-MIMO

velocità simultanea fino a 2976 Mbps (2.4 GHz a 574 Mbps e 5 Ghz a 2402 Mbps);

dimensioni: 225 x 159.2 x 39.7 mm;

peso versione quad-core: 403 grammi;

peso versione dual-core: 387 grammi.

Prezzo e disponibilità Huawei WiFi AX3

Huawei WiFi AX3 è immediatamente disponibile all’acquisto al prezzo di 99,90 euro. Se siete interessati al prodotto potete trovarlo a questo link di Amazon. Sebbene allo stato di pubblicazione della news venga indicato come non disponibile, siamo certi che tornerà ad esserlo molto presto.