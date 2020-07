Huawei sembra avere piani piuttosto ambiziosi per la sezione wearable di cui ne svela in parte le prossime novità in arrivo durante una intervista con i colleghi di Wearable. In questa occasione Duan Mengran, Direttore della divisione smartwatch di Huawei, ha svelato che “nei prossimi mesi implementeremo Celia, il nostro assistente digitale, anche sugli smartwatch“.

Celia in arrivo su Huawei Watch GT 2

Mengran non si è sbilanciato e non ha lasciato intendere quali saranno gli smartwatch che potranno sfruttare Celia, ma è probabile che l’assistente digitale del colosso cinese troverà posto all’interno dei modelli Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e.

Parlando del futuro della sezione wearable di Huawei, un nuovo brevetto depositato all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), svela che il colosso cinese avrebbe in piano di lanciare uno smartwatch con il nome di Huawei Watch RS.

Dalla domanda di brevetto salta all’attenzione la descrizione relativa ad un dispositivo “in grado di registrare, trasmettere o riprodurre immagini e suoni“, lasciando intendere che forse questo device sarà munito di uno speaker e di una fotocamera.

Non è ancora chiaro se il modello Huawei Watch RS sarà il successore di Huawei Watch 2 e 2e, oppure se farà riferimento ad una nuova categoria di wearable, ma è probabile che potrebbe essere presentato assieme a Huawei Mate 40 durante l’evento atteso durante il Q4 2020.

Alcune fonti indicano che Huawei Watch RS venga internamente indicato come Huawei Mate Watch atteso con HarmonyOS, ma non abbiamo certezza che sia effettivamente così.

