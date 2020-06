Lo scorso mese vi avevamo parlato di Huawei Mate Watch, ovvero il nuovo smartwatch di Huawei che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe prendere il posto dell’attuale gamma Huawei Watch GT. In queste ore spunta fuori un nuovo interessante rumor sul chiacchierato smartwatch di Huawei; questo, al contrario dell’attuale generazione di wearable, dovrebbe montare HarmonyOS invece di Huawei Lite OS.

HarmonyOS per Huawei Mate Watch

Per chi non lo sapesse, HarmonyOS è il sistema operativo proprietario basato su architettura micro-kernel di Linux svelato l’anno scorso durante l’evento HDC 2019. Proprio in quella sede, parlando della timeline di sviluppo dell’OS di Huawei, si era indicato il 2020 per quanto il rilascio di HarmonyOS 2.0 che, fra le tante cose, sarebbe in grado di supportare i dispositivi wearable del colosso cinese.

Assieme al nuovo sistema operativo, lo smartwatch potrebbe essere svelato durante l’evento di presentazione di Huawei Mate 40, ad oggi previsto per la giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese prevista per il prossimo 1 ottobre 2020.

Attualmente non si hanno maggiori informazioni per quanto riguarda l’aspetto estetico di Huawei Mate Watch né le caratteristiche hardware, ma è piuttosto lecito attendersi un prodotto di fascia alta, come del resto lo sono tutti i dispositivi Huawei muniti del suffisso “Mate”.

In copertina Huawei Watch GT 2e

