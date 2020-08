Huawei continua a credere nel mercato degli smartwatch e tra i modelli che il colosso cinese si prepara a lanciare vi è anche Huawei Watch GT 2 Pro.

Nelle scorse ore sono apparse in Rete alcune immagini di questo orologio, accompagnate da qualche informazione su quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Le feature di Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro dovrebbe poter contare su un display rotondo con cornici ridotte ai minimi termini e due tasti fisici in acciaio nella parte destra.

Sarebbero due le varianti dello smartwatch (Classic e Sport), con cinturini in pelle e in silicone mentre la scocca dovrebbe essere realizzata in titanio.

Per quanto riguarda le colorazioni, due sono certe (ossia Nebula Grey e Night Black) ma potrebbero essercene anche altre.

Tra le altre feature di Huawei Watch GT 2 Pro vi dovrebbero essere una batteria capace di garantire fino a 2 settimane di autonomia, una cassa con resistenza all’acqua (fino a 5 ATM), la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, nuove modalità per gli allenamenti, un sistema GPS avanzato, un altoparlante integrato e una nuova funzionalità di ricarica wireless (che può sfruttare la ricarica wireless inversa della serie Huawei P40).

Questo nuovo smartwatch dovrebbe essere lanciato a breve.