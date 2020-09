Qualche giorno fa avevamo discusso di alcune informazioni circolate in rete circa Huawei Watch GT 2 Pro. Secondo gli ultimi rumor, il nuovo wearable di Huawei potrebbe avere un design circolare con cassa in titanio. Alcune nuove informazioni riprese dai colleghi di Wearable, indicano che il colosso cinese starebbe puntando ad offrire un’autonomia da vero primato per Huawei Watch GT 2 Pro.

Lunga autonomia e design premium

Infatti, mentre la maggioranza degli smartwatch non è in grado di superare le due giornate piene di utilizzo, Huawei Watch GT 2 Pro potrebbe facilmente arrivare ad almeno due settimane di autonomia con ricarica singola.

Una batteria di lunga durata non solo può essere sfruttata da Huawei come elemento distintivo in un settore caratterizzato da device più o meno simili muniti di sensori che svolgono le stesse funzioni, ma potrebbe anche attirare l’attenzione dei tanti utenti interessati al mondo wearable ma non tanto inclini a dover essere costretti a ricaricare il proprio wearable almeno una volta al giorno.

Le ipotetiche due settimane di autonomia di Huawei Watch GT 2 Pro potrebbero non essere “disponibili” a tutti, ma varierebbero in base all’utilizzo che si fa dello smartwatch o evidentemente in relazione alla disponibilità di una “modalità di risparmio energetico” piuttosto aggressiva.

Non è ancora chiaro quando il device arriverà sul mercato, ma in molti scommettono che IFA 2020 rappresenti la giusta occasione per presentarlo.

In copertina Huawei Watch GT 2e

