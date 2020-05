Huawei ha avviato il rollout di due firmware per gli smartwatch Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e. Nello specifico si tratta della versione 1.0.7.16 per Huawei Watch GT 2 e versione 1.0.2.18 per Huawei Watch GT 2e.

Novità Huawei Watch GT 2, GT 2e 1.0.7.16 e 1.0.2.18

La novità più importante presente all’interno dei firmware è la possibilità di controllare la fotocamera dello smartphone in remoto. Infatti, attivando la funzione direttamente sullo smartwatch, gli utenti potranno scattare una foto tappando l’icona a forma di otturatore sul display dello smartwatch. Allo stato attuale non è possibile far partire la registrazione di video oppure modificare la messa a fuoco, impostare un timer e scorrere le modalità di scatto.

Assieme a questa interessante novità e alle consuete migliorie sotto il cofano, Huawei Watch GT 2 vede l’arrivo del tracking di altri 100 profili di allenamento (yoga, box, danza del ventre, baseball, danza jazz, e molti altri), mentre Huawei Watch GT 2e è adesso in grado di riconoscere automaticamente il tipo di allenamento in corso e di far partire il tracking senza alcun input da parte dell’utente.

Le funzioni appena viste sono esclusiva dei soli smartphone Huawei aggiornati alla EMUI 10.1. Il nuovo firmware per Huawei Watch GT 2 è attualmente in rollout in Inghilterra, mentre quello di Huawei Watch GT 2e in Repubblica Ceca.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 e GT 2e

L’aggiornamento firmware per Huawei Watch GT 2 e Huawei GT 2e può essere installato seguendo due metodi distinti.

Metodo 1

Connettere lo smartwatch al telefono tramite l’applicazione Huawei Health – qui per Android e qui per iOS;

– qui per Android e qui per iOS; aprire l’applicazione;

tappare sulla voce “Dispositivi”;

tappare sul nome dello smartwatch;

selezionare la voce “Aggiornamento firmware” e seguire le istruzioni a schermo.

Metodo 2 su Android

Aprire l’applicazione Huawei Health > “Dispositivi” > nome dispositivo > attivare la voce “Download automatico dei pacchetti di aggiornamento mediante Wi-Fi”;

attendere la fine del controllo sulla presenza di nuovi aggiornamenti in pending;

seguire le istruzioni a schermo per installare l’aggiornamento.

Metodo 2 su iOS

Aprire l’applicazione Huawei Health;

tappare sulla foto del profilo nell’angolo in alto a sinistra della schermata Home;

toccare la voce Impostazioni > attivare la voce “Download automatico dei pacchetti di aggiornamento mediante Wi-Fi”;

seguire le istruzioni a schermo in caso fosse disponibile un nuovo aggiornamento da scaricare.

