Sono ormai diverse settimane che si parla con insistenza delle novità relative al settore wearable di Huawei. Il colosso cinese, infatti, assieme al lancio dell’attesa gamma di smartphone Huawei Mate 40, dovrebbe anche svelare Huawei Mate Watch e probabilmente anche una nuova smartband.

È forse la nuova lineup wearable?

In queste ore su Weibo vengono condivise alcune immagini placeholder relative a due dispositivi wearable di Huawei: la prima fa riferimento ad uno smartwatch, mentre la seconda ad una smartband. Non è chiaro capire a quali prodotti essi facciano allusione, ma è piuttosto lecito credere che siano direttamente correlati a device in procinto di essere svelati.

Lo smartwatch, etichettato con nome in codice Huawei Stia, presenta una ghiera circolare, mentre la smartband Huawei FDS (“fides”) viene raffigurata con un design con display rettangolare e con un piccolo tasto inferiore per il controllo della UI, un po’ come Huawei Band 4 e Huawei Band 4 Pro.

Purtroppo, trattandosi di immagini placeholder, non è facile capire a quali prodotti queste immagini facciano riferimento, ma gli ultimi rumor protendono ad indicare che siano collegate al successore di Huawei Band 4 e Huawei Mate Watch.

In copertina Huawei Watch GT 2e