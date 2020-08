La famosa e tanto chiacchierata “guerra commerciale” fra gli Stati Uniti e la Cina passa ovviamente tramite il duro ban degli USA contro Huawei, situazione che ha evidentemente stravolto i piani strategici del colosso cinese sebbene gli ultimi dati di vendita indichino come la compagnia stia navigando in acque sicure.

Zero tecnologia americana

Come contromisura alle restrizioni del ban USA che, al momento, riguarda il divieto di utilizzare prodotti fabbricati negli Stati Uniti su dispositivi con piccoli display, Huawei avrebbe messo in piedi una strategia preventiva che prende il nome di “progetto Nanniwan“.

Di cosa si tratta? Per evitare che il ban degli USA possa andare a toccare anche altre tipologie di prodotto, il progetto di Huawei riguarderebbe lo sviluppo di device privi di componenti e tecnologia americana. Secondo alcune informazioni condivise in rete, l’azienda cinese starebbe spingendo sul pedale dell’acceleratore per la realizzazione di notebook e altri device.

Gli ultimi rumor indicano che Huawei sia pronto a lanciare una nuova serie di notebook entro metà agosto, così come anche HONOR sarebbe in procinto di svelare il suo primo notebook da gaming di fascia alta. Entrambi i dispositivi farebbero riferimento al progetto Nanniwan, slegando così entrambe le aziende – HONOR è un brand Huawei – dalla presenza di tecnologia americana e da un eventuale inasprimento del ban USA.