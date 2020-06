A circa un mese dal loro arrivo in Italia Huawei Matebook X Pro 2020 e Huawei Matebook 13 2020 sono disponibile nel nostro Paese in due nuove varianti. Per l’occasione su Huawei Store sono disponibili speciali promozioni per l’acquisto dei due notebook.

Huawei Matebook X Pro Core i5

Grazie al processore Intel Core i5 di decima generazione la nuova variante di Huawei Matebook X Pro 2020 offre prestazioni fluide e senza compromessi in qualsiasi scenario, anche quelli più complessi. Lo schermo Ultra Full View, con fattore di forma 3:2, può contare su cornici laterali ridotte ai minimi termini per una visione ancora più coinvolgente.

Il prezzo di listino del notebook Huawei è di 1.699 euro ma fino al 22 giugno è possibile approfittare della promozione e acquistare Huawei Matebook X Pro 2020 i5 a 1,599 euro, con mouse e smartwatch Huawei Watch GT 2 inclusi nel prezzo.

Huawei Matebook 13 2020 AMD Ryzen 5

Decisamente più economico Huawei Matebook 13 2020, che da oggi è acquistabile anche nella variante con CPU AMD Ryzen 5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Il notebook rappresenta il giusto equilibrio tra prestazioni e autonomia, unendole a un peso di appena 1,3 Kg e a uno spessore massimo di 14,9 mm.

Huawei Matebook 13 2020 è in vendita al prezzo di listino di 699 euro, ma fino al 22 giugno potrete portarlo a casa al prezzo di 599 euro, mouse incluso.

Segnaliamo inoltre che è stato attivato un contest su Huawei Community che regala un coupon da 30 euro a tutti gli utenti che scriveranno una recensione di un notebook Huawei linkandola nella recensione.

Potrebbe interessarti: Recensione Huawei Matebook X Pro 2020