In occasione della giornata inaugurale della Huawei Developer Conference 2020 il produttore asiatico ha annunciato alcune novità hardware. In alcuni casi si tratta di novità assolute, in altri invece si tratta del rilascio globale di prodotti già annunciati in estremo oriente.

Tra questi ci sono Huawei Matebook 14 AMD, Huawei Watch Fit e Huawei Freelace Pro. Riepiloghiamo velocemente le caratteristiche dei prodotti e scopriamo i relativi prezzi di vendita nel nostro Paese.

Huawei Matebook 14 AMD

Come tutti i notebook della serie anche MateBook 14 AMD si distingue per il suo design e per le funzioni intelligenti, con una scocca robusta ma allo stesso tempo leggera. Il notebook può contare su uno schermo 2K da 14 pollici e sul nuovo processore AMD Ryzen 5 4600H a 7 nanometri. affiancato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Le cornici laterali e superiore misurano meno di 5 mm, con un rapporto screen-to-body del 90%. Lo schermo multi touch permette di realizzare velocemente screenshot ma anche di sfruttare al meglio la collaborazione con tablet e smartphone connessi.

La batteria da 56 Wh permette di ottenere un’ottima autonomia, che raggiunge le 10 ore di riproduzione video. Nessun problema per i carichi più intensi grazie alle doppie ventole Huawei Shark Fin con disegno a “S” che garantisce la massima silenziosità.

Huawei Matebook 14 AMD sarà in vendita in Italia a partire da 799,90 euro. Huawei comunicherà a breve la disponibilità, insieme alle altre configurazioni disponibili.

Huawei Watch Fit

Dopo il lancio in sordina delle scorse settimane, Huawei Watch Fit è stato presentato ufficialmente ed è già acquistabile in Italia a un prezzo interessante. Lo smartwatch si caratterizza per un design particolare, con uno schermo che lo fa sembrare una via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch, un rettangolo allungato.

La ricca suite di funzioni intelligenti incoraggia gli utenti a esplorare nuovi esercizi, grazie a corsi di fitness animati, monitoraggio dei parametri vitali e nuove modalità di allenamento. Il trainer animato mostra 12 workout e 44 diverse posture per avere un allenatore al polso senza avere bisogno di smartphone o altro.

Sono supportate 96 modalità di allenamento, con parecchie attività particolari oltre a quelle più canoniche. Con TruSeen 4.0 il monitoraggio del battito cardiaco raggiunge livelli di eccellenza, fornendo dati sul valore SpO2. Non mancano la misurazione del sonno e di altri parametri fitness tradizionali.

Il tutto con uno schermo AMOLED HD da 1,64 pollici che garantisce un’ottima visibilità, grazie anche alle cornici particolarmente sottili. L’autonomia raggiunge i dieci giorni, anche se potrebbe variare a seconda del tipo di utilizzo.

Huawei Watch Fit è in vendita in Italia a 129,90 euro. Acquistandolo entro il 20 ottobre gli utenti riceveranno in omaggio una Huawei Smart Scale del valore di 49,90 euro e un abbonamento mensile alle palestre McFit del valore di 39,90 euro.

Huawei Freelace Pro

A poche settimane dal lancio in Cina arrivano anche in Italia le cuffie Freelace Pro con cancellazione attiva del rumore. Si tratta di cuffie wireless di tipo necklace con 24 ore di autonomia, connettività intelligente e ricarica velocissima.

Leggeri e alla moda gli auricolari Freelace Pro sono adatti per qualsiasi occasione e sono disponibili in tre diverse colorazioni. La cancellazione del rumore raggiunge i 40 decibel, e grazie al doppio microfono è possibile cancellare il rumore esterno tramite frequenze anti rumore.

Anche le telefonate risulteranno più nitide, grazie al triplo microfono che indebolisce le interferenze ambientali o il rumore del vento. I driver da 14 mm garantiscono un audio dinamico e con un suono a tre bande ancora più dettagliato.

Le cuffie Huawei Freelace Pro saranno disponibili a breve in Italia al prezzo di 119,90 euro.