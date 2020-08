Oltre ad essere una delle maggiori aziende per quanto riguarda il settore mobile, Huawei ha molto da dire anche sul mercato notebook dove la gamma MateBook D rappresenta una soluzione molto popolare e decisamente apprezzata dal pubblico per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

In queste ore la compagnia annuncia che i notebook Huawei MateBook D 14 e MateBook D 15 con processori Intel Core di decima generazione sono disponibili all’acquisto in Italia. Entrambi i notebook offrono un design dal forte sapore premium con una scocca leggerissima, perfetta per chi lavora spesso in mobilità, e il display Huawei FullView in grado di offrire alta fedeltà dei colori.

“Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience e con i nuovi HUAWEI MateBook D14 e D15 abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device per potenziarne ulteriormente le performance. Eleganza, stile e potenza rendono i nuovi Matebook non solo gli strumenti perfetti per migliorare la propria produttività, ma anche i device ideali sia per il lavoro che per il gioco“, sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Il rapporto display/telaio di Huawei MateBook D 14 e 15 è rispettivamente pari a 84 e 87%, mentre le dimensioni rispettivamente da 22,5 x 214,8 x 15,9 mm e 357,8 × 229,9 × 16,9 mm li rendono tra i laptop da 14 e 15 pollici più sottili nella fascia di prezzo di riferimento. Sono dotati di processore Intel Core i5-10210U con supporto alla GPU discreta Nvidia GeForce MX 250 con 2 GB di RAM GDDR5 dedicata, perfetta per le applicazioni 3D e per l’utilizzo occasionale di app impegnative.

Tra i più leggeri della categoria

La RAM da 8 GB DDR4 a doppio canale permette a Windows 10 di muoversi con agilità, mentre l’SSD con interfaccia PCIe offre l’accesso immediato a file, foto, documenti e l’avvio rapido delle applicazioni.

Huawei MateBook D 14 è disponibile sullo store ufficiale nella colorazione Space Grey, mentre Huawei MateBook D 15 è disponibile nella colorazione Mystic Silver sullo store Huawei. Entrambi i notebook sono proposti a 649 euro anziché 799 euro, il che rappresenta una ottima occasione da non lasciarsi scappare.