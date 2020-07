Huawei MateBook 14 arriva in Italia in una versione totalmente aggiornata, con processore Intel Core di decima generazione. L’ultimo arrivato del produttore cinese è leggero e portatile, progettato per i giovani professionisti: scopriamo insieme cosa cambia rispetto al precedente modello e il prezzo di vendita nel nostro Paese.

Caratteristiche e funzioni di Huawei MateBook 14

Il nuovo Huawei MateBook 14 combina un display FullView, alte prestazioni, portabilità e design elegante ed è pensato per i giovani lavoratori di domani. Rispetto al modello precedente troviamo un processore Intel Core di decima generazione (i5 o i7), GPU NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB dedicati GDDR5, memoria RAM fino a 16 GB e il supporto per il display Huawei FullView da 2K con funzione multi-touch e Huawei Share. Presente poi un’unità SSD PCIe da 512 GB.

Huawei MateBook 14 dispone del caratteristico display FullView da 14″ con cornici sottili (4,9 mm), che permettono al notebook di raggiungere un rapporto screen-to-body del 90%. Lo schermo è un 3:2 (soluzione che ha permesso di aumentare l’area di visualizzazione dell’8,4% rispetto ai comuni 16:9), supporta una risoluzione fino a 2160 x 1440 pixel, il 100% della gamma di colori sRGB e dispone di contrasto 1000:1 e luminosità fino a 300 nits.

Nella versione più costosa è possibile sfruttare il display multi-touch, che supporta anche la funzione Finger Gesture Screenshot per catturare e salvare rapidamente le schermate. La fotocamera frontale è nascosta nella tastiera, particolare che garantisce una maggiore privacy.

La batteria del nuovo Huawei MateBook 14 è da 56 Wh, una capacità che, unita alle funzionalità intelligenti di risparmio energetico, gli permette di riprodurre video per 14,7 ore, eseguire normali operazioni per 13,6 ore e navigare in Internet per 10,7 ore. L’adattatore portatile da 65 W con connettore Type-C può essere usato anche per la ricarica di alcuni smartphone e supporta Huawei SuperCharge.

Per quanto riguarda il raffreddamento troviamo il sistema di ventole Shark Fin Fan 2.0, che garantisce una dispersione del calore e prestazioni elevate grazie alle particolari ventole; inoltre, la tecnologia di filtraggio intelligente monitora la temperature del sistema, gestendo le ventole in tempo reale.

Huawei MateBook 14 vanta un telaio minimal realizzato in metallo, che viene sabbiato per creare una morbida finitura opaca. Le dimensioni sono di 307,5 x 223,8 x 15,9 mm, con un peso di 1,53 kg.

Prezzo e uscita di Huawei MateBook 14

Il nuovo Huawei MateBook 14 con processore Intel Core di decima generazione è disponibile a partire da oggi nella colorazione Space Gray su Huawei Store, presso Huawei Experience Store, su Amazon.it e nei principali negozi di elettronica. I prezzi consigliati sono i seguenti: