Lo scorso anno, in occasione dell’evento parigino di lancio della serie Huawei P30, il colosso cinese ha anche annunciato gli occhiali smart HUAWEI x GENTLE MONSTER Eyewear e nelle scorse ore in Rete sono apparse le prime immagini di quella che dovrebbe essere la seconda generazione.

Pare che il nome di questi nuovi occhiali smart sia HUAWEI Eyewear II e le prime informazioni relative ad essi arrivano da un blogger cinese, che le ha condivise su Weibo.

Le prime immagini di HUAWEI Eyewear II

Stando a quanto si apprende e tenendo bene a mente che parliamo di mere indiscrezioni, i nuovi occhiali di Huawei dovrebbero essere un po’ più piccoli (e probabilmente anche più leggeri).

Altre differenze rispetto alla prima generazione dovrebbero essere rappresentate dalla forma della custodia e dal posizionamento della porta USB Type-C e degli indicatori LED.

Ricordiamo che la prima generazione di questi occhiali è stata commercializzata soltanto in quantità limitate (ed è probabile che anche per la nuova serie il produttore cinese seguirà la medesima strategia di vendita) e che a marzo sono stati svelati nuovi modelli per la collezione Primavera – Estate.

Purtroppo al momento non sono disponibili dettagli relativi alla possibile presentazione ufficiale. Staremo a vedere.

