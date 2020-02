Tra i prodotti che Huawei avrebbe presentato al Mobile World Congress 2020 cancellato per via del Covid-19, a fianco di Mate Xs, MatePad Pro e MateBook X Pro, vi sarebbero stati i router Huawei 5G CPE Pro 2 e Huawei Wi-Fi AX3, poi ufficializzati tutti in streaming come anche i prodotti delle altre aziende che avrebbero partecipato all’evento di Barcellona.

Procediamo nell’analisi dei due router di Huawei, scoprendone caratteristiche e funzionalità.

Caratteristiche e funzionalità di Huawei 5G CPE Pro 2

Il router Huawei 5G CPE Pro 2 possiede la tecnologia Huawei 5G Super Uplink ed il Wi-Fi 6. “Cuore” del sistema è il chipset Balong 5000 realizzato a 7 nanometri in grado di interfacciarsi con le reti 5G sia NSA che SA, il primo ad offrire una larghezza di banda di 200 MHz e carrier aggregation. Tutto ciò contribuisce a raddoppiare la velocità teorica di download che si assesta sul valore sorprendente di 3,6 Gbps, il doppio rispetto a quanto possibile con la prima generazione di router CPE 5G.

Grazie alla tecnologia Huawei 5G Super Uplink il router promette di trarre il meglio dalle bande a frequenza più elevata, che consentono velocità di navigazione maggiori ma possiedono una minor capacità di penetrare attraverso gli ostacoli e di coprire ampie distanze, e da quelle a frequenze più basse, le cui caratteristiche sono opposte rispetto al caso precedente.

Il supporto al Wi-Fi 6 di Huawei 5G CPE Pro 2 invece promette velocità di rilievo e miglior copertura ai prodotti del brand che supportano tale standard. Il router può essere agganciato da un massimo di 128 gadget contemporaneamente ed è conforme allo standard MU-MIMO. Rispetto al predecessore, Huawei 5G CPE Pro 2 ha un volume inferiore del 30% ma ciò non ha precluso la possibilità di ospitare il sistema di raffreddamento a ventole con regolazione automatica della velocità al fine di mantenere stabile la temperatura di funzionamento e contenere la rumorosità a circa 30 decibel.

Caratteristiche e funzionalità di Huawei Wi-Fi AX3

Due le caratteristiche principali di Huawei Wi-Fi AX3: il chipset Wi-Fi 6+ ed il processore Gigahome. Huawei ha incrementato la larghezza di banda a 160 MHz ed implementato la tecnologia dynamic narrowband, capace di stabilizzare la frequenza di banda a 2 MHz. Questo si traduce in una connessione più stabile quando si è distanti dal router ed in una più rapida nelle prossimità dello stesso.

La variante quad core di Huawei Wi-Fi AX3 è caratterizzata da quattro amplificatori di segnale indipendenti. Inoltre AX3 è il primo router di massa di Huawei a possedere HarmonyOS e può vantare la protezione HomeSec integrata nel processore Gigahome che offre un livello di sicurezza parecchio elevato.

Prezzi e tempistiche di arrivo sul mercato dei due prodotti non sono ancora stati annunciati.