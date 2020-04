Continua l’assalto alla smart home da parte di Xiaomi con il ventilatore verticale MIJIA DC Inverter Tower Fan, mentre HONOR svela un dispositivo per la casa intelligente: Vacuum Cleaner, ovvero la sua prima aspirapolvere wireless con funzione antibatterica.

HONOR Vacuum Cleaner

E così anche il colosso cinese si lancia all’interno dei prodotti per la smart home con Vacuum Cleaner. L’aspirapolvere wireless mostra un design piacevole, sobrio, senza fronzoli anche se del tutto simile a quello di altri brand.

Il motore da 100 mila RPM ha un TDP di 125 W ed in grado di garantire una buona spinta per quanto riguarda il risucchio dello sporco. Il design interno permette inoltre di separare la polvere dall’aria, il tutto per garantire una migliore durabilità dei filtri e quindi dell’aspirapolvere stessa.

Tramite il particolare sistema di filtro antibatterico, HONOR Vacuum Cleaner è in grado di abbattere il 99,99% dei batteri. Con un peso di circa 1,65 chilogrammi ed un’autonomia di circa 65 minuti, l’aspirapolvere permette di pulire a fondo appartamenti di media grandezza con una singola carica.

HONOR Vacuum Cleaner sbarca su Huawei Mall al prezzo di 1299 yuan, circa 170 euro al cambio.

Xiaomi MIJIA DC Inverter Tower Fan

Passando invece al prodotto realizzato da Xiaomi, MIJIA DC Inverter Tower Fan è un ventilatore verticale in grado di genere un movimento d’aria di 541m³/h. Il design del ventilatore è come sempre molto sobrio e pulito, caratterizzato da una basetta circolare e da un cilindro che protrude verso l’altro con griglia di diffusione da 150°.

Il motore del ventilatore è piuttosto silenzioso, circa 34.6 dB quando è in azione, mentre il consumo generale è di appena 3,5 W. Trattandosi di un prodotto MIJIA troviamo il supporto all’assistente vocale per controllarne il funzionamento con la propria voce.

Xiaomi MIJIA DC Inverter Tower Fan è attualmente in fase di crowdfunding al prezzo di 299 yuan, circa 40 euro, per il periodo di raccolta fondi. Il ventilatore verrà poi commercializzato a partire dal 29 aprile al prezzo di 349 yuan, circa 45 euro.