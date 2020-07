Con la frase “qualcosa di veloce arriverà il 24 luglio“, HONOR svela ufficialmente che questo venerdì il dispositivo HONOR Router 3 sarà disponibile per il nostro Paese. Si tratta di un dispositivo di fascia media indicato per le connessioni casalinghe, ed integra alcune particolari tecnologie piuttosto interessanti.

Wi-Fi 6 e supporto fino a 20 dispositivi

Dal punto di vista della connettività sono presenti una porta WAN e tre porte LAN che bilanciano automaticamente la banda a propria disposizione da 100 a 1000 Mbps. Il design di HONOR Router 3 è piuttosto minimal ed è caratterizzato da quattro antenne Wi-Fi ed un tasto “H” che, se pigiato, permette di aggiungere rapidamente fino a cinque HONOR Router 3 per creare una rete mesh in casa.

Al suo interno è presente un modem Wi-Fi 6 Plus – il segnale è incrementato di 6 dB rispetto al Wi-Fi 6 “standard” e quindi offre maggiore stabilità anche attraverso muri portanti – e ovviamente anche il modem Wi-Fi 5 (802.11 ac). La compagnia dichiara che la connettività offerta dal router è in grado di offrire una bassa latenza, il 30% in meno di consumo energetico e una velocità della connessione incrementata di tre volte rispetto alle altre soluzioni.

Il router è in grado di gestire automaticamente le richieste di banda di 20 dispositivi connessi (4 sulla banda 2.4 GHz e 16 sulla banda 5 GHz), dispone del supporto alla crittografia WPA3, mentre il tutto è gestito da due CPU da 1.2 GHz e un chip Wi-Fi 6 di Gigahome. Le funzioni di HONOR Router 3 possono essere controllate tramite l’applicazione AI Life per quanto riguarda la gestione della rete, limitare la velocità, attivare il parental control e tanto altro.

HONOR Router 3 sarà disponibile in Italia il prossimo 24 luglio 2020 al prezzo di 79,90 euro. Gli utenti che decideranno di acquistarlo entro il 31 luglio 2020 riceveranno in omaggio una HONOR Band 5 (rosa o nera) e le cuffie HONOR AM115, rispettivamente del valore di 35 euro e 70 euro.