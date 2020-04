Nelle scorse ore il team di HONOR ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per HONOR Band 5, update con il quale sono stati risolti diversi bug, come quelli relativi alla gestione della riproduzione musicale, al display ed alla connessione Bluetooth.

Pare, tuttavia, che l’aggiornamento di aprile abbia portato con sé su HONOR Band 5 e HONOR Band 4 un nuovo problema che riguarda le notifiche.

Un nuovo bug per HONOR Band 5 e Band 4

Stando alle segnalazioni degli utenti, infatti, dopo tale update le loro smartband hanno smesso di fornire dettagli relativi alle notifiche ricevute.

In pratica, la notifica resta generica (“Nuove notifiche”) invece di indicare SMS da un determinato contatto o un commento su uno specifico social network.

Inoltre, pare che la funzione di riproduzione musicale in HONOR Band 5 continui a scomparire dal display.

Alcuni utenti hanno provato ad effettuare un hard reset per risolvere il problema senza avere fortuna mentre al momento non è chiaro quanto tale bug sia diffuso tra i possessori delle due smartband di HONOR.

Probabilmente a breve il produttore fornirà dettagli precisi sul problema, nella speranza che un aggiornamento correttivo venga rilasciato il prima possibile.