Google Traduttore sta per varare una novità importante per gli utenti che lo utilizzano di frequente in modalità web. A breve infatti la cronologia delle traduzioni non sarà più disponibile a tutti coloro che traducono uno o più pezzi senza aver effettuato l’accesso con il proprio account Google.

La notizia è ufficiale e probabilmente già nota a buona parte dei fruitori che fanno uso di Google Traduttore in pieno anonimato. A comunicarla il banner in basso a destra della schermata che annuncia “Modifiche imminenti alla cronologia”. Ecco ciò che scrive Google:

A breve la cronologia delle traduzioni sarà disponibile soltanto dopo aver eseguito l’accesso e verrà gestita centralmente nella pagina Le mie attività. Durante questo upgrade la cronologia passata verrà cancellata: assicurati pertanto di salvare le traduzioni che vuoi memorizzare per accedervi facilmente in un secondo momento.

Google Traduttore dunque non terrà più una copia delle traduzioni salvata in locale, pertanto per non perdere lo storico sarà necessario effettuare l’accesso con il proprio account. Tra quanto tempo le parole si tradurranno in fatti non lo sappiamo, ma se di tanto in tanto vi capita di ripescare un pezzo dalla cronologia di Google Traduttore conviene che accediate già da subito al vostro account.