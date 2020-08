Dopo avervi svelato in anticipo il modello di smart speaker che prenderà posto Google Home, si torna nuovamente a parlare della gamma di dispositivi per la smart home che il colosso di Mountain View presenterà durante la seconda metà del 2020. Secondo le ultime informazioni circolate in rete e a seguito di un tweet di Roland Quandt, scopriamo che Google avrebbe in serbo un nuovo smart speaker evidentemente da lanciare assieme al nuovo Google Home (nome in codice “Prince”).

Smart speaker previsto a 100 euro

Il rumor di oggi punta alla possibilità che Google sia in procinto di lanciare uno smart speaker con prezzo di listino pari a 100 euro. Purtroppo non abbiamo molte informazioni su questo dispositivo, se non che viene indicato internamente con il nome in codice “J2“. Quandt indica che lo smart speaker sarà disponibile sul mercato entro la fine di questo mese e arriverà molto probabilmente nelle classiche colorazioni Charcoal e Chalk.

È lecito attendersi una perfetta integrazione con Assistente Google, ormai l’elemento caratteristico di ogni dispositivo smart di Google, con eventuali particolari ottimizzazioni per quanto riguarda l’audio. Il prezzo ipotetico di listino da 100 euro ci porta a credere che la componente audio interna sia leggermente superiore di quella ad esempio integrata su Google Nest Mini, ma ci tocca attendere qualche settimana per scoprire se il rumor di Quandt si tramuterà o meno in realtà.

