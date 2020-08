Oggi Google lancia cinque nuove esperienze dedicate agli amanti della cultura di tutte le età che includono i dipinti più famosi con la vostra tavolozza di colori, una sessione musicale con Bach, un tour virtuale intorno al mondo, la possibilità di osservare i vostri scarabocchi trasformarsi in opere d’arte e un viaggio nel mondo della letteratura.

Color Hunt

Con Color Hunt è possibile utilizzare i colori nel vostro ambiente per ricreare dipinti con una tavolozza di colori diversa per ottenere una nuova prospettiva sull’opera d’arte e sul vostro mondo.

Assisted Melody

Assisted Melody vi permette di comporre una melodia su uno spartito virtuale e farla suonare come farebbe Bach senza possedere nessuna conoscenza musicale, grazie all’algoritmo di apprendimento automatico basato sulle opere corali del compositore.

Draw to Art

Molte grandi opere d’arte sono iniziate con uno schizzo e Draw to Art sfrutta l’apprendimento automatico per abbinare i vostri scarabocchi a dipinti, disegni e sculture con forme simili. Disegnando qualunque forma vi venga in mente potrete scoprire a quali opere d’arte corrispondono.

Hopper, the penguin explorer

Hopper the penguin è una simpatica guida per visitare alcuni dei luoghi più famosi del mondo, con la possibilità di scattare delle foto per immortalare i vostri viaggi virtuali preferiti in compagnia del pinguino che a volte ama perdersi nei musei, ma potrete seguirlo sulla pagina Family Fun.

An Ocean of Books

Ocean of Books è un nuovo modo di esplorare tutti i tipi di letteratura scoprendo divertenti aneddoti. Ad esempio, sapevate che Sherlock Holmes non ha mai detto “Elementare, mio ​​caro Watson”?, oppure che il manoscritto originale di Uomini e topi di John Steinbeck è stato mangiato dal cane dell’autore? Per iniziare è sufficiente interagire con la mappa che vi guiderà attraverso un panorama di autori e libri.

Play with Arts & Culture offre enigmi e curiosità tratte dai tesori culturali delle istituzioni partner di Google. Potete accedervi sul computer all’indirizzo g.co/artgames, oppure su smartphone tramite l’app Google Arts & Culture disponibile nel Play store.

