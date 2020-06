Google Nest Hub e Nest Cam Indoor rappresentano due dispositivi per la smart home davvero interessanti. In queste ore Google stuzzica i propri utenti con una serie di sconti che permettono di acquistare questi prodotti a prezzi molto convenienti.

Sconti per Nest Cam Indoor e Google Nest Hub

Google Nest Hub rappresenta il primo smart display in assoluto dell’azienda di Mountain View. Dispone di uno schermo LCD da 7 pollici adagiato su uno speaker full range, mentre sul profilo che abbraccia il display sono integrati vari sensori oltre al modulo Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 ac dual band.

Facilmente controllabile in tutte le sue funzioni grazie alla presenza di Google Assistant, Google Nest Hub permette agli utenti di guardare contenuti video, foto (ovviamente tramite Google Foto) oppure ascoltare musica in streaming tramite lo speaker integrato.

Venendo invece a Nest Cam Indoor, si tratta di una telecamera di sicurezza per interni in grado di registrare feed video a risoluzione 1080p. Tramite essa è possibile ricevere notifiche in tempo reale in caso di intrusione di malintenzionati grazie al sistema Nest Aware.

Se siete interessati ai due prodotti per la smart home, ecco i link rapidi per poter acquistarli: