Google ha annunciato in silenzio G Suite Essentials. Si tratta di un bundle di servizi che include Google Moduli, Google Sites, Google Keep e l’immancabile spazio di archiviazione di Google Drive, con un bundle per il singolo componente e per l’intero team.

Come il più completo G Suite, l’offerta di Google G Suite Essentials è strutturata su più livelli, due. Con quello d’ingresso si ha la possibilità di condurre delle riunioni in streaming su Google Meet fino a 150 partecipanti e quella di pianificare e partecipare ai meeting dal calendario di Outlook. Il pacchetto “base” è gratuito fino al 30 settembre, poi costerà 10 dollari al mese.

Il secondo pacchetto, il più completo Google G Suite Enterprise Essentials, prevede la possibilità di registrare le call svolte su Google Meet e di salvarle su Google Drive, ed eleva inoltre il quantitativo di memoria in cloud: 1 TB per ciascun utente e 25 TB per il team, in sostituzione di 100 GB e 2 TB rispettivamente previsti dal pacchetto d’accesso.

Da segnalare la presenza di Google Vault per gestire i dati dei dipendenti, la prevenzione sulla perdita dei dati (DLP) per Google Drive e l’integrazione con alcuni servizi di aziende terze come Microsoft Office, Slack e Salesforce. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.