Decisamente interessanti le novità per i possessori di una DSLR Canon, che potranno, per alcuni modelli compatibili, sfruttare la nuova app che permette il backup delle immagini su Google Foto. Novità anche per Google Nest Hub, in particolare per gli hotel che ne sono dotati.

Backup DSLR Canon

Mentre il backup delle immagini scattate da smartphone è un’operazione molto semplice, in particolare se decidete di utilizzare Google Foto, lo stesso non si può dire per una DSLR, una reflex digitale, che solitamente richiede alcuni passaggi supplementari.

Nei modelli dotati di WiFi è possibile trasferire rapidamente le immagini su un computer, in alternativa è necessario ricorrere a un cavetto o estrarre la SD e copiare le foto scattate sul proprio PC. Google è consapevole della macchinosità dell’operazione e ha lavorato con Canon per trovare una soluzione decisamente migliore.

Grazie alla versione più recente dell’app image.canon, i modelli dotati di connettività WiFi possono trasferire in maniera automatica le immagini, con la qualità originale, su Google Foto, eliminando completamente il passaggio intermedio rappresentato dal computer.

I possessori di fotocamere Canon possono ottenere un mese di abbonamento gratuito a Google One, con 100 GB di spazio di archiviazione e la possibilità di condividere le immagini con i familiari.

Google Nest Hub per hotel

Google continua a sfornare novità pensate per questo particolare momento storico, con la pandemia legata al coronavirus che rende sempre più complicati i contatti tra le persone. La più recente novità riguarda Google Nest Hub, per il quale arrivano nuove funzioni pensate principalmente per gli hotel.

I gestori potranno dotare le singole camere di un display intelligente targato Google, con la possibilità di impostare sveglie personalizzate, richiedere asciugamani extra o informazioni relative agli orari di apertura dei servizi dell’albergo. In alcuni casi sarà addirittura possibile effettuare il check out senza passare per la reception, senza quindi code, attesa e possibili assembramenti.

Sarà possibile sottoporre questionari personalizzati agli utenti, per conoscere il livello di soddisfazione e gli eventuali problemi riscontrati. Senza contare le possibilità di intrattenimento offerte da servizi come YouTube o dai vari servizi di news che possono essere consultati, il tutto con semplici comandi vocali e senza dover toccare il dispositivo.

Con Google NBest Hub e le nuove funzioni diventa semplice trovare un locale per cenare, ottenere informazioni relative all’attuale pandemia e ai centri di prevenzione a cui rivolgersi, il tutto nel totale rispetto della privacy, visto che non sarà mai necessario effettuare un login, con la possibilità di disattivare il microfono per una maggiore tranquillità.

Attualmente le funzioni sono attive negli USA e nel Regno Unito ma nel corso dei prossimi mesi il numero di partnership continuerà a crescere raggiungendo anche altri Paesi.