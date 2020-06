Il team di Google ha iniziato a testare una nuova modifica nella versione 85 di Google Chrome Dev e Canary relativa alla barra degli indirizzi e in virtù della quale quest’ultima mostra soltanto il nome del dominio.

Tale novità ha stuzzicato la curiosità di appassionati e addetti ai lavori ed il colosso di Mountain View ha deciso di fornire qualche dettaglio al riguardo.

Google Chrome dichiara guerra al phishing

Stando a quanto spiegato da uno sviluppatore del colosso di Mountain View, dietro questa decisione vi sarebbe la volontà di combattere fenomeni come il phishing, molto diffusi sul Web e che gli attuali sistemi non riescono a limitare in maniera adeguata.

Il nuovo esperimento di Google con visualizzazione del dominio semplificato dovrebbe consentire agli utenti durante le loro ricerche di districarsi meglio tra i vari siti Web, identificando più facilmente quelli pericolosi.

Lo sviluppatore di Google ha anche confermato che sarà mantenuta l’opzione che consente di visualizzare l’URL completo (attraverso un clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli indirizzi).

Potete scaricare Google Chrome Dev per Android dal Google Play Store e per computer dal sito ufficiale; la versione Canary del browser è disponibile qui per Android e qui per computer.