Google ha in serbo importanti novità per chi è solito utilizzare la versione web di Gmail e riceve spesso inviti a riunioni e/o eventi su Google Calendar. Infatti, dopo l’arrivo della integrazione di Google Drive, Google Documenti e altre app della suite di Google direttamente all’interno della barra laterale di Gmail, il gigante di Mountain View ci dà un assaggio dei vantaggi di cui potremo godere ben presto per gestire gli eventi di Google Calendar direttamente su Gmail.

Modificare appuntamenti dalla sidebar

Già da adesso, direttamente sul web, è possibile controllare rapidamente lo stato di un evento a cui siamo stati invitati tramite la barra laterale di Gmail. Ma, già dalle prossime settimane, tutti gli utenti G Suite potranno sfruttare una importante funzione: modificare gli eventi Google Calendar direttamente dalla barra laterale di Gmail.

Se ad oggi il tap “Edit in Calendar” reindirizza l’utente verso l’indirizzo calendar.google.com, nelle prossime settimane causerà invece l’apertura di una comoda interfaccia attraverso cui controllare in dettaglio ogni aspetto dell’evento a cui viene richiesta la nostra partecipazione, come: cambiare data e orario, aggiungere invitati, modificare l’indirizzo, modificare la descrizione dell’evento, aggiungere il tasto rapido a Google Meet e tanto altro.

L’idea di Google è ovviamente quella di garantire ai propri utenti di portare a termine un lavoro direttamente dalla schermata di Gmail, senza invece dover rimbalzare continuamente da un tab all’altro del browser.