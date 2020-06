Mentre il web abbraccia nuovi standard che vedono anche specifiche novità per la controparte mobile, Google Blogger continua ad essere aggiornato e migliorato per consentire a milioni di persone di esprimersi in libertà e raggiungere così i propri utenti su qualsiasi dispositivo connesso ad Internet.

Al via il restyle di Google Blogger

Dopo l’annuncio di una serie di particolari ottimizzazioni della piattaforma di blogging realizzata da Google, parte il rollout del Material Design così come la possibilità di nascondere la barra laterale semplicemente cliccando sull’icona ad hamburger in alto a destra. Migliora anche la visualizzazione degli articoli pubblicati, adesso visualizzabili sotto forma di card.

Le novità presentate da Google coprono sei aree specifiche della piattaforma di blogging, ovvero:

statistiche : la pagina relativa alle statistiche del blog è stata rinnovata per mostrare i dati più importanti;

: la pagina relativa alle statistiche del blog è stata rinnovata per mostrare i dati più importanti; commenti : la sezione commenti è stata modificata al fine di rendere più semplice l’interazione con la propria community, oltre a garantire una moderazione dei commenti più semplice e immediata;

: la sezione commenti è stata modificata al fine di rendere più semplice l’interazione con la propria community, oltre a garantire una moderazione dei commenti più semplice e immediata; post : è stata migliorata la funzione di ricerca al fine di permettere una più facile individuazione delle pagine;

: è stata migliorata la funzione di ricerca al fine di permettere una più facile individuazione delle pagine; editor : arriva il supporto alle tabelle, l’aggiunta di contenuti multimediali come foto e video e molto altro;

: arriva il supporto alle tabelle, l’aggiunta di contenuti multimediali come foto e video e molto altro; reading list : è stata migliorata l’esperienza di lettura di articoli tramite dispositivi mobile;

: è stata migliorata l’esperienza di lettura di articoli tramite dispositivi mobile; impostazioni: è stata rivisitata la disposizione dei contenuti relativi alle impostazioni per rendere il menu più semplice da scorrere.

L’arrivo del design responsivo permette poi di utilizzare la versione web di Google Blogger anche su mobile scalando automaticamente alla risoluzione del dispositivo in uso. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare queste novità fin da adesso, il rollout delle funzioni è adesso disponibile per alcuni tramite il tasto “Try the new Blogger!”.

A partire da questo mese il nuovo design verrà esteso alla maggioranza degli utenti Google Blogger, mentre a partire dalla fine di luglio si perderà la possibilità di tornare al design precedente tramite il tasto “Reverse to legacy Blogger“.