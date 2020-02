Search Engine Land ha scoperto che Google sta mettendo in evidenza i servizi concorrenti come Yelp quando gli utenti cercano aziende in paesi europei come Francia e Spagna, mettendo in primo piano i risultati delle directory sopra le schede di Google.

Con questa mossa il gigante di Mountain View spera di controbattere le potenziali critiche dell’UE che accusano Google di favorire i propri risultati nelle ricerche locali rispetto a quelle dei concorrenti.

Resta da vedere se questa azione sarà sufficiente per impedire un altro caso di antitrust, dal momento che le directory concorrenti sono chiaramente visibili, ma alla fine sono sminuite dalle informazioni di Google.

Google cerca di anticipare il prossimo caso di antitrust

In passato, Yelp aveva già criticato questi tipi di schermi come un ritorno al rimedio dei link concorrenti di Google che era stato originariamente proposto nel 2013 e alla fine respinto dalla Commissione Europea.

Google sta cercando di anticipare l’azione legale europea piuttosto che aspettare il prossimo caso di antitrust per attuare le modifiche e sembra fare ulteriori passi per compiacere i regolatori dell’UE preoccupati che il gigante di internet stia abusando della sua posizione di dominio nella ricerca sul web, tuttavia non è certo che i funzionari dell’UE saranno soddisfatti di questa offerta di pace.