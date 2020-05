Una delle app più utilizzate del momento, Google Meet continua ad aggiornarsi con novità e implementazioni utili, tuttavia non sempre apprezzate. Una delle ultime novità sta in una nuova opzione che consente di nascondere Google Meet dalla versione web di Gmail per i clienti di G Suite.

Come nascondere le opzioni di Google Meet da Gmail

Ulteriore frutto della rinnovata vicinanza fra Google Meet e Gmail, è l’opzione citata. Il servizio di videoconferenze di casa Big G, come noto, si presenta nella barra laterale di Gmail per web, appena sopra a “Chat”, con due opzioni: “Avvia riunione” e “Partecipa a riunione” con quest’ultima che apre una casella in cui inserire il codice riunione, la prima permette di avviare una finestra di videochiamata.

Una comodità per alcuni, un impaccio per tanti altri, a causa della riduzione del numero delle cartelle ed etichette che possono essere visualizzate nella medesima sezione.

Come anticipato, ora è tuttavia possibile nascondere tali opzioni di Google Meet dal menù delle impostazioni di Gmail, accessibile attraverso l’icona a forma di ingranaggio, nella sezione “Chat e Meet“, usufruibile per il momento solo per gli utenti G Suite.

La nuova impostazione di Google Meet è in fase di rilascio, perciò sarà disponibile a breve.