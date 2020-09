Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 che questo mese verranno inseriti nel servizio in abbonamento PlayStation Now che permette di giocare a tutti i titoli presenti nel catalogo su PlayStation 4, tramite download o in streaming, oppure su PC in streaming.

I nuovi giochi PS4 per PS Now di settembre sono Final Fantasy XV, Resident Evil 7, WWE 2K19 e Observation.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV è l’ultimo capitolo della leggendaria saga di Final Fantasy pubblicato nel 2016 in cui prenderete parte al viaggio di Noctis, Prompto, Ignis e Gladius all’interno del continente di Eos.

Resident Evil 7

Resident Evil 7 è l’ultimo capitolo della saga survival horror pubblicato nel 2017 e caratterizzato dalla visuale in soggettiva. L’avventura è ambientata in una magione fatiscente piena di tranelli orchestrati da una famiglia particolarmente ostile.

WWE 2K19

Il servizio Playstation Now di questo mese vi fa salire sul ring di WWE 2K19. Il titolo ufficiale sul wrestling di 2K ripropone il classico gameplay e le modalità amate dai fan della serie, inclusa la carriera da intraprendere con il proprio lottatore.

Observation

Observation è un thriller fantascientifico dove il giocatore impersonerà l’IA di una stazione spaziale per scoprire cosa è accaduto alla dottoressa Emma Fisher e all’equipaggio della missione.

Potrebbe interessarti: Il primo spot globale su PlayStation 5 mostra le nuove funzioni immersive della console