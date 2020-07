Durante i mesi di pandemia di Coronavirus, tra gli effetti indiretti delle misure di distanziamento sociale vi è stato anche un incremento dei download di giochi su Google Play Store e App Store e una conferma in tal senso arriva dall’ultimo report di App Annie.

Ci riferiamo a quello che analizza il mercato dei giochi nel secondo trimestre del 2020: nella prima settimana i download complessivi hanno raggiunto quota 1,2 miliardi e nelle settimane successive si sono mantenuti sulla media di 1 miliardo, raggiungendo il traguardo di 14 miliardi di download (con un aumento del 20% rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno nel medesimo periodo).

Un miliardo di giochi scaricati a settimana nel secondo trimestre

Sul Google Play Store i download di giochi sono aumentati del 25% su base annua, con un totale di 11 miliardi di download nell’intero secondo trimestre.

E se vi state chiedendo in quali Paesi gli utenti abbiano speso più soldi in giochi mobile, la risposta è Stati Uniti (oltre il 30% in più rispetto al precedente trimestre), Giappone e Corea del Sud.

Per quanto riguarda i singoli titoli, infine, quelli più scaricati sono stati Save The Girl, Gardenscapes – New Acres e Free Fire, quelli più redditizi sono stati Honour of Kings, ROBLOX e Monster Strike e quelli con più utenti su base mensile sono stati PUGB MOBILE, Candy Crush Saga e Ludo King.