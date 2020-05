Qualche ora fa Garmin, brand particolarmente noto ed apprezzato per i suoi wearable, ha annunciato ufficialmente il nuovo smartwatch, rectius sportwatch, Garmin quatix 6X Solar, rivolto in modo particolare agli amanti della navigazione e dotato di funzioni esclusive che risulteranno molto gradite agli utenti rientranti in questo target.

Garmin quatix 6X Solar: caratteristiche e funzioni

Se ci seguite attentamente anche su TuttoAndroid, vi sembrerà di aver già letto un nome simile, e per un buon motivo: circa un mese fa vi avevamo presentato la serie Garmin quatix 6, dedicata anch’essa alla nautica.

La peculiarità del nuovo membro di questa famiglia di prodotti è messa in evidenza nel nome: Garmin quatix 6X Solar è dotato di una particolare funzione di ricarica solare. Il device, infatti, integra al suo interno l’innovativa tecnologia Power Glass, una sottile lente fotovoltaica trasparente studiata per sfruttare la luce solare ed estendere la durata della batteria.

Da questo punto di vista, Garmin promette un’autonomia in modalità smartwatch fino a 21 giorni e fino ad un giorno in più per ogni settimana. In modalità GPS l’autonomia naturalmente cala vistosamente, ma rimane comunque ottima, promettendo fino a 60 ore e un massimo di 6 ore in più grazie alla ricarica solare.

Per gli utenti particolarmente attenti alla durata della batteria, Garmin integra la funzione Power Manager, che permette all’utente di verificare come l’attivazione di sensori e applicazioni del dispositivo influiscano sulla durata della batteria dello stesso, permettendo di modularne l’attivazione secondo le esigenze.

Le funzioni peculiari di Garmin quatix 6X Solar sono ovviamente quelle legate alla nautica. Il wearable può collegarsi in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili per tenere sotto controllo numerosi sensori di bordo dell’imbarcazione direttamente sull’orologio e, tramite il ricetrasmettitore GNT 10, si connette a tutte le reti NMEA 2000. In particolare, lo sportwatch permette di tenere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, la gestione dell’autopilota, il salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente dal proprio polso, l’impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, tra cui informazioni sulle maree, funzione MOB (man overboard) e non solo.

Il device, inoltre, supporta la cartografia BlueChart g3, che integra i contenuti Garmin con il meglio dei dati Navionics, e permette di sfruttare le ottimizzate funzioni SailAssist, come la Virtual Starting Line e la sincronizzazione del countdown regata con la barca Comitato, per tagliare al momento giusto la linea di partenza.

Garmin non ha trascurato l’aspetto della sicurezza: lo sportwatch può essere associato ai comunicatori satellitari Garmin serie inReach, così da rendere l’utente sempre rintracciabile ovunque si trovi con la propria imbarcazione.

Naturalmente, Garmin quatix 6X Solar non dispone solo di feature dedicate alla nautica, ma anche delle classiche implementazioni da smartwatch, come: la ricezione delle notifiche in entrata sullo smartphone associato tramite Garmin Connect (e-mail, messaggi e quant’altro), Garmin Pay per i pagamenti contactless, l’ascolto di musica archiviata direttamente sulla memoria interna del wearable (32 GB) tramite cuffie Bluetooth collegate direttamente all’orologio.

Ci sono ovviamente anche funzioni più da sportwatch, dedicate alla pratica sportiva (running, trekking, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP, etc.) e al monitoraggio dello stato di forma dell’utente, come il sensore di frequenza cardiaca da polso e il sensore Pulse Ox, studiato per indicare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Design e prezzo in Italia

Garmin quatix 6X Solar dispone di una cassa da 51 mm e di un display LED a colori da 1,4″ (280×280 pixel) di tipo Memory-In-Pixel transflettivo. Garmin ha fatto ampio uso di titanio, che ritorna satinato e di grado 2 nella lunetta e nel bracciale con fibbia pieghevole.

ll bracciale e il cinturino di ricambio in silicone blu cirrus incluso nella confezione (26 mm) possono essere sostituiti in modo rapido e semplice (QuickFit). Essendo uno sportwatch che strizza l’occhio alla nautica, non poteva mancare l’impermeabilità fino a 10 ATM.

Garmin quatix 6X Solar arriverà in Italia entro giugno nelle migliori orologerie ad un prezzo di listino decisamente importante: 1.149 euro. Per maggiori informazioni, consultate il sito ufficiale a questo link.

