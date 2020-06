Che il golf sia uno sport per persone quantomeno benestanti lo sa più o meno chiunque, per cui non stupisce che anche gli strumenti per i golfisti costino parecchio. La più recente testimonianza arriva da Garmin MARQ Golfer, il nuovo tool watch pensato proprio per i giocatori di gol che vogliono conoscere ogni dettaglio delle proprie partite, senza lasciare nulla al caso.

Il design del nuovo smartwatch Garmin raffinato esprime eleganza, ambizione e autenticità allo stesso tempo, con un look perfetto da sfoggiare anche sui fairway più prestigiosi. Dalla lunetta e cassa in titanio spazzolato alla lente bombata in vetro zaffiro, per resistere a qualsiasi condizione garantendo sempre una perfetta visibilità, ogni dettaglio è curato nei minimi particolati.

La lunetta, rivestita in ceramica con finitura a specchio verde presenta i riferimenti alle buche di un percorso da golf, il cinturino in nylon verde con motivi jacquard riporta immediatamente alla mente le tonalità del golf e la fibbia in titanio garantisce una perfetta vestibilità.

Passando alle funzioni vere e proprie, Garmin MARQ Golfer può contare su un database contenente oltre 42.000 campi da golf distribuiti in tutto il mondo, con mappatura full-color CourseView per tracciare la distanza dal green, scegliere la migliore strategia di gioco e valutare in modo più accurato lo spazio esatto da coprire.

Con Virtual Caddie è possibile conoscere la velocità e la direzione del vento, ricevendo un suggerimento sul bastone più corretto da utilizzare, con i dati bastati sulle proprie prestazioni. E per gli amanti delle statistiche c’è Autoshot, che misura la dinamica dello swing e fornisce un report post partita con l’efficacia di ogni singolo colpo.

Per ottenere statistiche dettagliate Garmin MARQ Golfer può contare su tre sensori Approach CT10 da applicare ai propri bastoni, in modo da ottenere dati relativi alla distanza coperta, posizionamento e dinamica del colpo. Non mancano le funzioni che ritroviamo su altri modelli Garmin, come i pagamenti contactless con Garmin Pay, la possibilità di ascoltare musica memorizzata nello smartwatch e registrare decine di altre attività sportive.

Sono presenti mappe per la navigazione e un database con oltre 2.000 impianti sciistici, il misuratore di battito cardiaco opera 24 ore al giorno ed è in grado di rilevare la quantità di ossigeno nel sangue grazie al sensore Pulse Ox.

Garmin MARQ Golfer è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di listino di 1.850 euro, in linea con il livello di prestigio del golf.