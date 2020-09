Se le corse su pista sono la vostra passione, Garmin Catalyst rappresenta la soluzione ideale per avere al proprio fianco un coach virtuale in grado di offrire consigli, suggerimenti e tante informazioni per migliorare.

Specifiche Garmin Catalyst

Il mondo delle corse su pista è un mix di tecnologie all’avanguardia sotto tanti i punti di vista, e Garmin Catalyst si prefigge l’obbiettivo di fornirvi il meglio della tecnologia sempre a portata di mano, direttamente sul cruscotto della propria auto da corsa.

I piloti sono abituati a studiare le proprie prestazioni nel post gara tramite l’ausilio di un coach professionista, ma Garmin Catalyst vi permetterà di accedere ad una ricca fonte di dati e misurazioni per migliorare. Una volta montato a bordo tramite l’apposita ventosa, Garmin Catalyst permette al pilota di accedere a tutte le informazioni di cui ha bisogno tramite il display da 7 pollici.

Le informazioni circa i migliori tempi sul circuito possono essere inviate via audio agli auricolari Bluetooth del pilota, oppure tramite l’impianto audio della macchina. A corsa finita Garmin Catalyst evidenzia tutte le aree di miglioramento direttamente sul display, senza che il pilota debba preoccuparsi di estrapolare questi dati e analizzarli con uno specialista.

Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia, non nasconde che Garmin Catalyst è “uno strumento unico e rivoluzionario, non solo per la sua componente altamente tecnologica, ma anche per essere la dimostrazione di come una grande passione personale può essere determinante nello sviluppo di importanti progetti anche a livello professionale. E anche Garmin Catalyst si colloca perfettamente nella strategia Garmin, ovvero offrire strumenti che possano contribuire al miglioramento personale“.

Prezzo e disponibilità Garmin Catalyst

Garmin Catalyst è disponibile a partire da questo mese al prezzo di 999,99 euro.