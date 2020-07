Si chiama FunKey S ed è un nuovo dispositivo che gli appassionati di videogame meno giovani guarderanno con particolare curiosità: si tratta, infatti, di un device dotato di un design che ricorda quello di Game Boy Advanced SP in dimensioni decisamente più contenute (circa 1/6).

Protagonista di una campagna di crowdfunding su Kickstarter (ove è disponibile a 62 euro), FunKey S dovrebbe fare il suo esordio a novembre.

Le caratteristiche di FunKey S

Questo curioso dispositivo può contare su un display da 1,54 pollici (con risoluzione 240 x 240 pixel), un processore Cortex-A7 da 1.2 GHz, 64 MB di RAM, la possibilità di inserire una MicroSD e una batteria da 450 mAh.

Dal punto di vista software, invece, FunKey S è animato da un sistema operativo basato su Linux chiamato FunKey-OS (dovrebbe essere capace di avviarsi in 5 secondi).

Tale dispositivo non potrà contare su giochi con licenza e supporta gli emulatori per titoli classici da console (come NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Master System, Sega Genesis, Sega Game Gear, Sony PlayStation 1, Atari Lynx, WonderSwan e Neo Geo Pocket).

Il suo principale punto di forza è senza dubbio rappresentato dalla portabilità, merito di dimensioni ridotte a 42,5 x 44,5 x 13,8 mm. Averlo sempre con sé, in pratica, non sarà un problema.