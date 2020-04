Dalla popolare azienda Fossil arriva una nuova serie di orologi che sembra adottare un approccio ecologico e che è chiamata Fossil Solar.

Si tratta di un orologio realizzato con materiali che supportano la sostenibilità ambientale e che sfrutta anche l’energia convertita dalla luce solare.

Il team di Fossil ha reso noto che questa nuova serie di orologi rientra nei progetti dell’azienda volti a sostenere la tutela dell’ambiente e in virtù dei quali nei prossimi anni tutti i suoi prodotti includeranno almeno un materiale approvato per la sostenibilità e verranno spediti in imballaggi completamente riciclabili e/o riutilizzabili.

Le caratteristiche di Fossil Solar

Per quanto riguarda il design, l’orologio può contare su un look semplice ma accattivante, utilizza lancette e segni analogici bianchi mentre il quadrante è di colore nero (tale contrasto lo rende visibile sotto il sole).

La lunetta attorno alla cassa si comporta come un pannello solare, in quanto ospita una cella che converte l’energia della luce in energia elettrica (che viene poi immagazzinata nella sua batteria ricaricabile).

Fossil Solar può vantare una batteria capace di durare fino a 4 mesi con una carica e sarà disponibile in Europa nelle dimensioni di 36 mm e di 42 mm da maggio al prezzo ufficiale di 149 euro.