Continua il programma LiveFast di Fastweb, che in questo mese di giugno propone una novità interessante, in particolare per gli sportivi: andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Gift Card Decathlon nel LiveFast Fastweb di giugno 2020

Nuovo mese, nuovo aggiornamento per il programma LiveFast di Fastweb, che consente ai suoi clienti più “fedeli” di usufruire di sconti e di partecipare a concorsi. Durante questo giugno 2020 gli utenti iscritti potranno provare a vincere un buono Decathlon da 100 euro in modalità instant win.

Come sempre per questo genere di concorsi Fastweb (e non solo), è previsto un numero di tentativi legato agli anni di clientela:

1 tentativo al giorno per i clienti Fastweb da meno di un anno

2 tentativi al giorno per i clienti Fastweb da oltre un anno

3 tentativi al giorno per i clienti Fastweb da oltre quattro anni

4 tentativi al giorno per i clienti Fastweb da oltre 10 anni

Il concorso per vincere il buono Decathlon da 100 euro è disponibile per tutto il mese di giugno: tra tutte le partecipazioni, Fastweb individuerà 30 vincitori attraverso un software di estrazione casuale. Il cliente saprà subito di aver vinto o meno il premio in palio.

La gift card digitale Decathlon sarà utilizzabile per gli acquisti online sul sito ufficiale o in tutti i negozi della catena in Italia e in alcuni Paesi europei, e sarà inviata alla casella di posta elettronica entro 180 giorni dalla conclusione del concorso. Per tutti i dettagli o per iscrivervi al programma LiveFast di Fastweb potete seguire questo link.