Da qualche tempo a questa parte Facebook sta lavorando ad un nuovo design per quanto riguarda la Pagina Facebook che, tra le altre cose, prevede la rimozione del conteggio dei like ricevuti e aggiunge un layout più semplice, lineare, comprensibile e maggiormente gestibile da chi è solito governarle. Allo stato attuale sembra che il colosso del social network abbia iniziato il test del nuovo layout della Pagina Facebook per una piccola percentuale di utenti, con l’alta probabilità che verrà estesa ad una platea più ampia nel corso delle prossime settimane.

Layout più lineare e semplice

Ad oggi gli utenti interessati a provare il nuovo layout fanno riferimento ad attori, autori, creativi, realtà impegnate nel mercato della informazione, gruppi musicali e tanto altro. Quando ritenuti eleggibili a provare il nuovo layout, la versione mobile di Facebook invita a testare il nuovo design della Pagina Facebook tramite un apposito tasto.

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, il layout rinnovato della Pagina Facebook eleva il profilo dell’utente al centro della scena, andando a rimuovere alcune informazioni ritenuti ridondanti e confusionarie come ad esempio il numero dei like della pagina. Il design punta adesso a mettere in risalto il nome, la biografia, il numero di follower (e non di like, attenzione) e il tasto per seguire la pagina.

L’idea di Facebook è quella di permettere a chi gestisce la pagina di avere una relazione più diretta con i propri follower, sfogliare il loro feed delle notizie e tanto altro. Cambia anche la sezione relativa alle impostazioni della Pagina Facebook dove, tramite il tasto “Edit”, gli amministratori potranno gestire i permessi per quanto riguarda la creazione di contenuti sulla Pagina, inviare messaggi, rispondere o rimuovere commenti, creare e gestire campagne pubblicitarie e molto altro.

Le novità a cui sta lavorando Facebook per adesso riguardano solo la controparte mobile dell’applicazione; la compagnia non ha rilasciato informazioni per quanto riguarda un rollout più ampio del nuovo design della Pagina Facebook personale, ma è probabile che arriverà anche nel nostro Paese nei prossimi mesi.