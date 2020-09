Seguendo Comet e Carrefour, anche Euronics lancia il nuovo volantino di settembre, con il nome (non casuale) Back to school, che proporrà – in vista del ritorno tra i banchi di scuola – sconti fino al 30% e il finanziamento a tasso zero su un buon numero di prodotti di elettronica, in particolare PC.

Migliori offerte del volantino Euronics

Il volantino Euronics, valido fino al 30 settembre ma in negozi di Lazio e Lombardia, vi garantisce un risparmio fino a 200 euro su diversi smartphone Android, per i quali sarà possibile usufruire in alcuni casi di un finanziamento in 20 rate mensili a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come anticipato, gli unici prodotti interessanti in promozione, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su smart TV, stampanti, notebook e tablet (NdR, per le altre vedasi questo link).

Offerte smartphone

Xiaomi Mi 10 699 euro

699 euro Huawei P40 a 649 euro

a 649 euro Huawei P40 Lite a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy A41 a 229 euro

a 229 euro Samsung Galaxy S20 a 649 euro

Offerte notebook e tablet

Lenovo Notebook Ideapad 5 a 699 euro

a 699 euro Huawei MediaPad T5 10 LTE a 229 euro

a 229 euro HP Notebook S15S-EQ0042NL a 549 euro

a 549 euro ASUS Notebook F509JA-BR002T a 499 euro

Offerte smart TV e stampanti

LG TV LED 32″ 32ML630B a 199 euro

a 199 euro LG TV Crystal UHD 43″ TU8070 a 399 euro

a 399 euro Sony Android TV LED 55″55XH9096B a 999 euro

a 999 euro HP Stampante Laserjet a colori 179FNW a 199 euro

Magari questi dispositivi Samsung non godranno, considerando lo street price, di offerte eccezionali, ma questa potrebbe essere la soluzione per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete visionare il nuovo volantino di Euronics valido per la vostra provincia.