Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Comet: è stato infatti lanciato il nuovo volantino Gli incredibili, che offrirà super sconti fino al 50% – oltre al finanziamento a tasso zero – su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Comet su prodotti tech

Il volantino di Comet, valido fino al 30 settembre 2020, include un’ampia selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti fino al 60% sul prezzo di listino, nonché la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come abbiamo già anticipato, gli unici prodotti in super offerta, per cui abbiamo deciso di raccogliere di seguito anche le migliori offerte anche su TV, fotocamere, notebook e wearable.

Smartphone

OPPO A91 a 269 euro

a 269 euro Redmi Note 8T a 159 euro

a 159 euro Huawei P40 Lite a 229 euro

a 229 euro Samsung Galaxy S20 a 639 euro

a 639 euro Samsung Galaxy A51 a 269 euro

Notebook e tablet

Lenovo Tab M10 a 149 euro

a 149 euro Samsung Galaxy Tab S5e a 429 euro

a 429 euro Lenovo Notebook Ideapad 5 a 699 euro

a 699 euro Acer Notebook Gaming Nitro 5 (AN515-43-R794) a 899 euro

Smart TV e indossabili

Samsung Galaxy Watch Active 2 a 229 euro

a 229 euro LG Smart TV 65″ UHD 4K 65NANO866 a 1099 euro

a 1099 euro Philips Smart TV 43″ UHD 4K 43PUS7505 a 349 euro

a 349 euro Samsung Smart TV 55″ UHD 4K 55TU7170 a 429 euro

È evidente che i dispositivi Android non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte davvero “super”, ma questa di Comet è senz’altro l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete visionare il volantino completo direttamente a questo indirizzo.