Da eBay arriva una nuova interessante promozione dedicata agli appassionati di tecnologia che desiderano provare uno dei nuovi brand del settore e in virtù della quale è possibile usufruire di uno sconto di 10 euro.

Per usufruire di tale nuova iniziativa, che sarà in vigore fino al 9 agosto 2020, è sufficiente acquistare uno dei tanti prodotti disponibili e, a fronte di una spesa minima di 20 euro, avere uno sconto di 10 euro dopo avere inserito il codice PNEWBRAND10.

Ciascun utente può usufruire di un solo sconto e il pagamento deve essere effettuato con PayPal o con carta di credito.

Tanti prodotti disponibili con uno sconto su eBay

Tra i tanti device per i quali è possibile usufruire di tale sconto segnaliamo i seguenti:

Tra gli altri prodotti in promozione vi sono smartphone, smartwatch, dispositivi smart home, prodotti per l’arredo ed altro ancora. Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.