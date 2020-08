Una volta relegati solo all’uso consumer o educativo, i Chromebook si stanno facendo strada anche negli ambienti aziendali. Un esempio è l’ultimo Chromebook di Dell progettato per il lavoratore domestico che la necessità di connettersi ai sistemi aziendali.

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise vanta alcune delle migliori specifiche disponibili su qualsiasi Chromebook e integra la piattaforma aziendale di Dell che consente a Chrome OS di funzionare all’interno dell’ambiente aziendale per consentire la gestione remota da parte dei reparti IT.

Dell Latitude 7410 unisce sicurezza aziendale e specifiche premium

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise offre uno schermo 4K da 14 pollici ed è disponibile come laptop tradizionale a conchiglia o come tablet convertibile 2 in 1.

Il Chromebook di Dell include una CPU Intel Core i7 di decima generazione e offre connettività LTE e Wi-Fi 6, due porte USB Type-C, due porte USB full-size, uno slot per schede SD e un’uscita HDMI. Dell afferma che la batteria garantisce fino a 21 ore di autonomia ed è in grado di passare dallo 0% al 35% in soli 20 minuti.

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise è l’ultima novità e la soluzione più significativa della gamma di Chromebook aziendali di Dell fino ad oggi e rappresenta un significativo passo avanti per Chrome OS, in quanto combina lo stesso livello di potenza di calcolo con la gestione IT che l’azienda offre nei suoi laptop basati su Windows 10.

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise: disponibilità e prezzo

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise è acquistabile negli USA a partire da 1.299 dollari, tuttavia è prevista anche una versione basata su CPU Intel Core i3 che sarà disponibile in un secondo momento a partire da 1.099 dollari.

