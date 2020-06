Se avete deciso di acquistare un nuovo gioco PlayStation e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: Sony ha dato il via all’iniziativa Days of Play 2020.

I giochi in offerta con Days of Play 2020

Grazie a tale iniziativa, infatti, è possibile acquistare tanti giochi a prezzo scontato, così come i seguenti (riportati soltanto a titolo di esempio tra i numerosi disponibili):

Tra le offerte disponibili vi è anche la possibilità di acquistare a prezzo scontato gli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now. Per ulteriori informazioni e per l’elenco completo dei titoli in offerta con Days of Play 2020 vi rimandiamo al sito dedicato. Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.