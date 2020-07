Il brand è RHA è noto per aver prodotto cuffie di buon livello, tuttavia il suo primo tentativo con le cuffie di tipo true wireless è risultato al di sotto delle aspettative.

La società britannica ha realizzato la seconda versione e ora sta lanciando le nuove cuffie true wireless TrueConnect 2 che sono state migliorate in vari aspetti, tra cui una maggiore durata della batteria, un suono migliorato e un prezzo inferiore.

Le cuffie TrueConnect di prima generazione offrono cinque ore di autonomia con una singola carica che arrivano a 25 totali ricaricandole con l’astuccio, mentre le cuffie TrueConnect 2 sono in grado di offrire nove ore più altre 35 ricaricandole con l’astuccio rendendole tra le migliori della categoria. Una rapida ricarica di 10 minuti fornisce un’ora di riproduzione, mentre la custodia è apparentemente la stessa e si carica tramite la porta USB Type-C.

Le cuffie TrueConnect 2 sono nettamente migliori delle originali

Oltre all’autonomia notevolmente migliorata, RHA afferma che le cuffie true wireless TrueConnect 2 offrono anche una firma audio raffinata, sebbene non ci sia ancora supporto aptX. I pulsanti fisici sono stati sostituiti con touch panel capacitivi su entrambi gli auricolari per consentire una più ampia varietà di controlli come riproduzione/pausa, risposta/fine chiamata, volume su/giù e accesso agli assistenti vocali.

Sebbene non vi sia alcuna cancellazione attiva del rumore per l’audio, i microfoni sono in grado di filtrare il rumore migliorando la qualità delle chiamate, mentre l’aderenza perfetta garantita da una gamma di auricolari in silicone fornita nella confezione, insieme a un cavo di ricarica USB Type-C, dovrebbe consentire un discreto isolamento passivo.

Il grado di protezione IP55 garantisce protezione dagli agenti atmosferici o dal sudore, mentre la connettività Bluetooth 5.0 ha una portata di 12 metri.

Le cuffie true wireless RHA TrueConnect 2 sono disponibili da oggi nelle colorazioni nero o blu al prezzo di 150 dollari, ossia 20 dollari in meno rispetto al modello predente, con 3 anni di garanzia internazionale.

