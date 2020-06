Dopo i tweet enigmatici di Toys for Bob e i leak delle scorse settimane sappiamo finalmente per certo che Crash Bandicoot 4: It’s About Time è in arrivo, e anche abbastanza presto a giudicare dall’ultimo trailer rilasciato in occasione del Summer Game Fest.

Il trailer, che potete guardare in coda all’articolo, mostra alcuni livelli del gioco, più pazzi e colorati che mai, e ci dà un’idea di quali saranno i poteri delle nuove maschere del nostro marsupiale preferito.

Nello specifico sembra che una maschera garantisca l’inversione della gravità mentre un’altra permetterebbe di rallentare il tempo per un breve periodo.

Crash Bandicoot 4: a spasso nel tempo

Com’era già stato dichiarato, in Crash Bandicoot 4: It’s About Time il tempo stesso è stato danneggiato, costringendo il protagonista ad un’epopea attraverso le ere e le dimensioni per salvare i suoi amici.

In questo sequel inoltre saranno controllabili diversi personaggi che vanteranno set di abilità molto diversi tra loro: nel trailer possiamo infatti intravedere il gameplay della sorellina di Crash, Coco Bandicoot, e della sua nemesi, il Dottor Neo Cortex.

L’arrivo di un sequel non sorprende, dopo il successo della Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, e il videogioco sarà pronto a raggiungere gli scaffali dei negozi a partire dal 2 ottobre 2020 per Ps4 e Xbox One.