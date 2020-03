Microsoft ha già rilasciato due controller Xbox Phantom traslucidi nelle colorazioni bianco e nero, ma ora la società rende disponibile al preordine una nuova variante tendente al rosa scuro che si unisce le precedenti opzioni.

Xbox Wireless Controller Phantom Magenta Special Edition è caratterizzato da un design che sfuma verso il trasparente nella parte alta della periferica dove è possibile intravedere l’hardware interno del controller della console Xbox.

Il nuovo controller wireless per Xbox offre un’impugnatura ruvida antiscivolo per un maggiore comfort, stick precisi e un D-pad reattivo, consente una mappatura dei pulsanti personalizzata e mette a disposizione un connettore jack da 3,5 mm per collegare le cuffie stereo compatibili.

Questo controller bluetooth funziona su Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, iOS, Android e Windows 10, inoltre supporterà anche Xbox Series X, la console next-gen di casa Microsoft dotata di una GPU in grado di garantire prestazioni formidabili rispetto alle generazioni precedenti, grazie a una potenza di calcolo di 12 teraflop, il doppio rispetto a Xbox One X e otto volte più della versione originale.

I preordini per il nuovo Xbox Wireless Controller Phantom Magenta Special Edition iniziano oggi al prezzo di 69,99 dollari e sarà disponibile a partire dal 17 marzo. E’ possibile preordinare il nuovo controller magenta su Xbox Store di Microsoft.