Da Comet – questa è la promessa – arriva la Summer edition: questo è il nome del nuovo volantino della famosa catena di elettronica che include sconti fino a 800 euro su tanti prodotti, tra cui non possono ovviamente mancare TV, stampanti, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Comet su prodotti tech

Il nuovo volantino di Comet, valido fino al 23 luglio, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 40% sul prezzo di listino, nonché la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come abbiamo già anticipato, gli unici prodotti interessanti per questa promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito anche le migliori offerte anche su TV, fotocamere, notebook e indossabili.

Smartphone

OPPO A91 a 279 euro

a 279 euro Huawei P30 a 429 euro

a 429 euro Huawei P40 Lite a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy A71 a 349 euro

a 349 euro Samsung Galaxy S20 a 699 euro

a 699 euro Samsung Galaxy S10+ a 599 euro

a 599 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro

Notebook e tablet

ACER Aspire 3 A315-42-R22P a 599 euro

a 599 euro Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 a 779 euro

a 779 euro Huawei Mate D14 NOBELK-WAQ9BR a 599 euro

Smart TV e indossabili

Huawei Watch GT2 Titanium a 219 euro

a 219 euro Sony Smart TV 65″ KD65XG7096 a 749 euro

a 749 euro Samsung Smart TV 65″ 65TU7170 a 699 euro

È chiaro che i dispositivi Android non godono, tenendo conto dello street price, di offerte eccezionali, ma questa di Comet potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete visionare il volantino completo a questo indirizzo.