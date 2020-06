Chuwi AeroBook Pro 13,3 è un notebook estremamente interessante, soprattutto quando si va a vedere la scheda tecnica e la sua qualità costruttiva. Certo, Chuwi è un brand che non muove le masse come lo fanno ben altre realtà, ma AeroBook Pro 13,3 ha davvero poco da invidiare a soluzioni molto più costose.

Specifiche Chuwi AeroBook Pro 13,3

Il design di Chuwi AeroBook Pro 13,3 è quello che ci si aspetta da un computer che costa 2-3 volte. Il telaio in magnesio e alluminio conferisce al terminale un aspetto di fascia alta, mentre la robustezza permette agli utenti di dormire sonni tranquilli nel caso si dovesse utilizzarlo anche senza cover.

Il display di Chuwi AeroBook Pro 13,3 è un pannello IPS da 13,3 pollici Full HD a risoluzione 1920 x 1080 pixel che, grazie a cornici piuttosto ottimizzare, raggiunge un rapporto screen-to-body pari all’80%. Sotto la scocca in alluminio e il generoso trackpad, si nasconde un processore Intel Core m3-8100Y, lo stesso che troviamo ad esempio su Microsoft Surface Go 2. La CPU è affiancata da 8 GB di RAM LPDDR3 (un po’ vetusta) e 256 GB di storage SSD.

Il comparto hardware, assieme alla GPU Intel UHD 615, dovrebbe garantire un utilizzo del notebook anche per l’utilizzo di applicazioni pesanti come Photoshop, mentre la risoluzione video si può spingere a risoluzione 4K senza intoppi. Ricca e completa sotto tutti i punti di vista la sezione connettività con due porte USB Type-C, due porte USB 3.0, una porta mini HDMI, jack audio da 3,5 mm, slot per schede microSD, modulo Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2.

Prezzo Chuwi AeroBook Pro 13,3

Chuwi AeroBook Pro 13,3 è attualmente live sulla pagina del sito ufficiale, mentre è già listato a questa pagina di Aliexpress a 717 dollari, circa 630 al cambio. Vi consigliamo però di aspettare il prossimo 18 giugno quando, in occasione della festività “618 Shopping Festival”, verrà proposto al prezzo di 449 dollari, circa 395 euro al cambio.