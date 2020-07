Una nuova promozione pensata dal team di Google farà felici i possessori di un dispositivo Chromebook che hanno bisogno di spazio cloud per gestire le proprie attività.

Si tratta di un’iniziativa che va ad affiancarsi a quelle lanciate di recente (come i tre mesi gratuiti di Disney+ o la possibilità di scaricare Doom I e Doom II) ed in virtù della quale chi ha acquistato di recente un Chromebook può ottenere 100 GB di spazio su Dropbox gratuitamente per 12 mesi (il termine di scadenza per riscattare tale regalo è il 23 luglio 2021).

100 GB di spazio su Dropbox per gli utenti Chromebook

Questa dovrebbe essere la prima volta che il colosso di Mountain View offre una promozione per gli utenti Chromebook che ha ad oggetto spazio cloud su Dropbox (cosa di cui non c’è da stupirsi se si considera che parliamo di una soluzione concorrente a Google Drive).

Tale promozione non è disponibile per tutti gli utenti a livello globale e potrebbe non funzionare per tutti i modelli: per effettuare una verifica è sufficiente andare nella pagina dedicata e seguire le istruzioni.