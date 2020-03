Il team di Google è al lavoro su una nuova funzionalità che potrebbe essere particolarmente apprezzata da tanti utenti di Chrome OS: ci riferiamo ad un’applicazione nativa per la stampa e la scansione di documenti.

Stando a quanto riportato dalla Webzine 9to5Google, la soluzione pensata dal colosso di Mountain View ha come obiettivo quello di offrire un modo semplice per visualizzare i lavori di stampa in coda o per capire gli errori che impediscono il corretto funzionamento di una stampante, colmando così un’evidente lacuna se si considera che i Chromebook sono orientati per un utilizzo in ambito scolastico.

Ecco come Chrome OS migliorerà l’esperienza di stampa

Gli sviluppatori sono così al lavoro su una “Print Management app“, decritta in un apposito flag come un’applicazione che abilita la gestione della stampa e consente agli utenti Chrome OS di visualizzare e gestire i loro lavori di stampa (dovrebbe mostrare i recenti tentativi di stampa, il nome di un lavoro, a quale stampante è stato inviato e l’esito della stampa).

Inoltre l’app includerà la capacità di scansionare documenti attraverso uno scanner collegato, così come rivelato dalla descrizione di un altro flag.

Restiamo in attesa di scoprire quando tale feature sarà effettivamente disponibile.